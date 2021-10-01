المغرب.. تخفيف قيود كورونا جزئياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة المغربية تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا جزئيا ابتداءً من غد الجمعة “آخذاً بعين الاعتبار التحسن التدريجي” في الإصابات بكورونا والتقدم في علمية التطعيم.

وقال بيان للحكومة إنها قررت حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة 11 ليلاً حتى الخامسة صباحا بدل التاسعة ليلاً.

كما شملت الإجراءات “السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة تقديم شهادة جواز التلقيح أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات”.