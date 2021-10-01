شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الرئيس الأمريكي تدافع عن طالبة اتهمت الكيان الصهيوني بارتكاب «إبادة عرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دافعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن فتاة من أصل يمني هاجمت الكيان الصهيوني واتهمته بارتكاب إبادة عرقية.

وعلقت هاريس على مداخلة الطالبة وقالت لها : “لا يمكن قمع حقيقتك”.

وتحدثت هاريس خلال محاضرة ألقتها في جامعة جورج ميسون بولاية فرجينيا، عن حقوق التصويت، قالت طالبة عرفت عن نفسها بأنها من أصل يمني ، إنه “يتم تخصيص الكثير من أموال دافعي الضرائب لتمويل الجيش”.

وأشارت إلى “التظاهرات الحاشدة التي خرجت تأييدا للفلسطينيين، في أعقاب الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس في مايو”، مضيفة: “بعد قبل أيام قليلة فقط، كانت هناك أموال مخصصة لمواصلة دعم الكيان المحتل، وهو ما يؤلمني لأن ما حصل إبادة جماعية وتشريد للناس”.

من جهتها انتقدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم ردها على طالبة جامعية اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة عرقية”.