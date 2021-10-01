شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تسجل 43.4 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 3ر0 % مقارنة بنفس الوقت يوم الأربعاء لتصبح 4ر43 مليون إصابة حتى الساعة 14:46 مساء الخميس بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بواقع 72ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0 %عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية ويست فيرجينيا، زيادة بنسبة 5ر1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 240 ألفا و459، فيما سجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد تسجيل 378 وفاة.