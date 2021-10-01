الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أقر الكونغرس الأمريكي، الخميس، ميزانية موقتة لتجنيب البلاد شللا في الإدارات الفدرالية، مريحا بذلك الرئيس جو بايدن من واحدة من الجبهات الكثيرة التي يصارع فيها من أجل تمرير مشاريعه في الكابيتول.



وبتأييد 254 نائبا ومعارضة 175، صادق مجلس النواب على الميزانية الموقتة التي تمدد العمل بالميزانية الحالية لغاية الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بعدما تبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة. ويتعين على الرئيس الأمريكي أن يوقع النص قبل منتصف الليل لتجنيب البلاد إغلاقا فجائيا للإدارات الفدرالية.

وتنص الوثيقة على تمديد العمل بالميزانية الحالية حتى الثالث من كانون الأول/ ديسمبر. وقد حصلت على دعم الأعضاء الديموقراطيين والجمهوريين أيضا. ورحب زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر ”بوحدة الصف هذه وهي أمر نادرا ما يحدث“.