شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

صوت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس بالإجماع على قرار بالتمديد لمهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.



وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن مجلس الأمن صوت بإجماع 15 صوتا على مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة بشأن ليبيا، والقاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل.

من جهتها، أعلنت بعثة المملكة المتحدة بمجلس الأمن، على حسابها في ”تويتر“، تمديد المجلس لمهمة البعثة الأممية في ليبيا. وفي شرحها للقرار الذي تقدمت به في هذا الصدد، قالت بريطانيا إن ”ليبيا في مرحلة حرجة، ومجلس الأمن له دور مهم يلعبه في هذا الصدد“.