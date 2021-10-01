كوريا الجنوبية تعتقل شابا مغربيا في ظروف مزرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الخميس، صورا ومقاطع لشخص قالوا إنه مغربي، يتعرض منذ أشهر لمعاملة قاسية في أحد مراكز الاحتجاز في كوريا الجنوبية، ما أثار جدلاً واسعاً في المغرب.



وناشد ناشطون الجهات المعنية، خصوصا وزارة الخارجية وسفارة المغرب في كوريا الجنوبية، للتدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة المحتجز وترحيله، دون الكشف عن هويته.

وانتشر الخبر بداية على المواقع الإعلامية في كوريا الجنوبية، التي أشارت إلى وضعية أجنبي في الثلاثينات من العمر، محتجز بمقاطعة ”كيونغ جي“ في وضعية سيئة، حيث يسجن في زنزانة انفرادية، مع ربط قدميه وساقيه.