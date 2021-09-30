" يائير لابيد" يفتتح سفارة بلاده بالبحرين

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة بلاده بالبحرين، بحضور وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني.



وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي على هامش مراسم الافتتاح، أنه سيتم افتتاح سفارة البحرين في تل أبيب نهاية العام الجاري.

وقال لابيد: "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني"، وأضاف: "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا".

وكان لابيد وصل إلى البحرين صباح اليوم في أول زيارة لوزير إسرائيلي رفيع المستوى البحرين.

وخلال زيارته التقى مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليكون بذلك أول لقاء لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مع ملك البحرين.

كما التقى لابيد مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.