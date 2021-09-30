شكرا لقرائتكم خبر عن أسير سابق لدى الحوثي: ضحايا كُثر فارقوا الحياة في سجون المليشيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الأسير السابق لدى مليشيا الحوثي، حمزة يحي الجبيحي، إن هناك ضحايا كثيرون فارقوا الحياة داخل سجون المليشيات بسبب الإهمال الطبي.

وأضاف أن الطبيب أو الممرض الصحي يأتي لمعالجة الأسير أو المعتقل فيعطيه حبة مهدئة ويسجلها عليه وليست بالمجان.

وتابع لقناة “الحدث”، “من يعاني من أمراض مزمنة أحياناً يعاني لدرجة الوفاة وهناك من توفوا بسبب الإهمال الطبي في السجون”.