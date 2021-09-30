"أحرقت جارها حيا".. لغز جريمة بطلتها سيدة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام سيدة بإضرام النيران في جسد جارها حتى الموت بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بحروق متفرقة بالجسم أدت إلى وفاته.

في توقيت متزامن ورد بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة من الأهالي بضبط سيدة أضرمت النيران في جارها بدائرة قسم الهرم.

حضرت الشرطة إلى محل البلاغ وتسلمت المتهمة واقتادتها إلى ديوان القسم للتحقيق والوقوف على أسباب إقدامها على تلك الفعلة وعرضها على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للتأكد من سلامة قواها العقلية.

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

...