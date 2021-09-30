صور.. تكريم 18 عضو هيئة تدريس في جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج 18 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة، لاجتيازهم البرنامج التدريبي "النشر العلمي"، وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالحرم الجامعي القديم.

وأكد "عبدالخالق" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على اهتمام الجامعة بتنمية وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم معارف جديدة، عن طريق تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن التدريب يأتي تماشيًا مع خطة الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولي، لتكون فى صدارة صفوف التصنيف الدولي.

لفت القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية النشر العلمي ودوره في المجتمع، مع عرض أمثلة لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، ومناقشة تصنيف المجلات العلمية حسب معامل التأثير وأهم دور النشر الدولية.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمود عبدالعاطي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج ومدير مشروع معامل التأثير العربي والمدرب بالدورة عدد من المحاور الهامة ومنها ضرورة تحديد أهم النقاط الواجب مراعاتها لنجاح النشر العلمي بالمجلات الشهيرة، والعمل على إكساب المتدربين المهارات والفنيات اللازمة عند كتابة البحث العلمي بأجزائه المختلفة، وكيفية اختيار المجلة العلمية المناسبة والتواصل مع هيئات التحرير مع تحفيزهم على النشر بمجال ذات معامل تأثير مرتفع.

وأوضح "عبدالعاطي" أن البرنامج التدريبي تناول أيضًا كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دوليًا، بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام والدخول على بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية، والبحث على المجلات العلمية فى كل تخصص.