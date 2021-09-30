إنقاذ حياة شاب ابتلع غطاء زجاجة مياه في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

نجح الأطباء بالسويس في إنقاذ حياة شاب، وصل مستشفى السويس العام يعاني من اختناق إثر ابتلاع غطاء زجاجة مياه أثناء الشرب بالخطأ.

قال مصدر طبي إن قسم الطوارئ استقبل شابًا من ذوي الهمم، يعاني الاختناق إثر ابتلاع غطاء زجاجة مياه، توقف في منطقة البلعوم بين القصبة الهوائية والمريء وسبب ضغطا على الحنجرة.

وأضاف المصدر اليوم الخميس، إنه جرى تشخيص الحالة وتحضير المريض وعمل منظار بإشراف الدكتور أحمد محمد نوح أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والمناظير ومدير إدارة المستشفيات.

واستطاع الفريق الطبي استخراج الغطاء وعقب الاطمئنان على المريض غادر المستشفى مع مرافقيه.

ويشهد مستشفى السويس العام إجراء عمليات طبية نوعية في الفترة الأخيرة، ساهمت في الحد من تحويل الحالات الطبية إلى المستشفيات المتخصصة والجامعية خارج السويس.