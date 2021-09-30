بالدرجات.. تخفيض تنسيق القبول في المدارس الثانوية الفنية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي شملت 12 مدرسة صناعية، و6 مدارس للتعليم التجاري، و مدرستين للتعليم الزراعي.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بناء عن هذا القرار، سيجري تخفيض الحد الأدنى للقبول بـ6 مدارس للتعليم الصناعي بإدارة تعليم بني سويف وهي: مدرسة الشهيد محمد صفوت المتقدمة "5 سنوات" "من 230 درجة إلى 220 درجة"، ومدرسة بني سويف الكهربائية العسكرية "من 225 درجة إلى 220 درجة"، ومدرسة بني سويف المعمارية "من 185 درجة إلى 180 درجة"، ومدرسة إبشنا الفنية بنات "من 205 درجة إلى 195 درجة، ومدرسة بني سويف الزخرفية "من 200 درجة إلى 180 درجة"، ومدرسة باروط الفنية بنات "من 200 درجة إلى 195 درجة"، و 3 مدارس صناعية بإدارة تعليم ببا وهي: مدرسة ببا الصناعية بنين "من 195 درجة إلى 190 درجة"، ومدرسة ببا الفنية بنات "من 200 درجة إلى 195 درجة"، و مدرسة الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقمبش "من 175 درجة إلى 170 درجة.

كما يشم 3 مدارس صناعية في إدارة الفشن التعليمية وهي: مدرسة الفشن الفنية بنات "من 185 درجة إلى 180 درجة"، و مدرسة الفنت الفنية بنات "من 185 درجة إلى 180 درجة"، و مدرسة الفشن الصناعية العسكرية "من 185 درجة إلى 180 درجة".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تخفيض القبول في 6 مدارس للتعليم والتجاري وهي: مدرسة التجارة المتقدمة "5 سنوات" إدارة تعليم بني سويف "من 225 درجة إلى 220 درجة "، ومدرسة اهناسيا الخضراء التجارية "من 145 درجة إلى 140 درجة"، ومدرسة الشهيد عيد محمد سعد التجارية بأبوصير" من 170 درجة إلى 140 درجة"، ومدرسة الواسطى التجارية للبنات " من 155 درجة إلى 145 درجة"، ومدرسة اشمنت التجارية للبنات "من 150 درجة إلى 140 درجة"، ومدرسة سمسطا التجارية للبنات "من 145 درجة إلى 140 درجة"، فضلا عن تخفيض القبول بمدرستين للتعليم الزراعي وهما: مدرسة الواسطى الثانوية الزراعية " من 175 درجة إلى 160 درجة"، و مدرسة الفشن الثانوية الزراعية "من 160 درجة إلى 150 درجة"