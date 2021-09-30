مئات اللبنانيّين يتظاهرون اليوم إحتجاجًا على تعليق التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت

اسماعيل عبد الحي - تظاهر مئات اللبنانيين وأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت اليوم، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أمام قصر العدل في بيروت، بعد يومين من تعليق التحقيق في القضية على خلفية تدخلات سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي.

وهذه المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الإنفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أوت 2020 وأدى إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين ظهر اليوم الأربعاء، من الدخول إلى الباحة الداخلية لقصر العدل، حيث يقع مكتب المحقق العدلي.

وعلقوا لافتة ضخمة تضم صور الضحايا مع تعليق "لن تقتلونا مرتين"، وفق ما ذكرته "فرانس 24".