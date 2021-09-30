الكاظمي: تجاوزنا محاولات جر العراق لصراع المحاور

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، نجاح حكومته في تجاوز محاولات جر البلاد إلى «صراع المحاور». وأعلن خلال جلسة للحكومة اليوم، الإشراف بنفسه على الأمن، في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة، مؤكدا عدم السماح بأي تجاوز من شأنه أن يؤثر على سير الانتخابات أو نتائجها.

وقال إن «الحكومة أوفت بالعهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن الحكومة «شكلت لجانا لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات».