الكاظمي: تجاوزنا محاولات جر العراق لصراع المحاور

وقال إن «الحكومة أوفت بالعهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها»، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف أن الحكومة «شكلت لجانا لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات».
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