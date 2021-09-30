البيت الأبيض: عقوبات جديدة سيتم فرضها على إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 9 ثواني

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس عقوبات جديدة على إثيوبيا، بسبب عدم وجود تغييرات واضحة وملموسة في سياساتها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي إن عقوبات جديدة في طريقها للتطبيق على إثيوبيا، في ظل غياب التقدم الملموس بكافة سياساتها.

وأوضحت بساكي إن إدارة بايدن تدين تحرك الحكومة الإثيوبية لطرد مسؤولي الأمم المتحدة، بعد يومين من تحذير منسق الأمم المتحدة للمساعدات من أن الناس في منطقة تيغراي الشمالية، ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار الحكومي ومنعها وصول المساعدات.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولون كبار.

وقال غوتيريش في بيان: لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين كبار أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وأضاف “نحن الآن نتواصل مع الحكومة الإثيوبية للسماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم”.