“إكسبو 2020”.. دبي تدشن الحدث العالمي باحتفال أبهر الحضور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

افتتح اليوم الخمس، معرض إكسبو 2020 دبي Expo 2020 Dubai، بعد أن أرجئ لعام كامل بسبب كوفيد-19، حيث يعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء، وتشارك فيه 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وحضر المعرض نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حين قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري كيركِنتزس، إن المعرض سيلعب “دورا كبيرا” في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وقال ولي عهد دبي، حمدان بن محمد، “اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة. نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي”.

وتستضيف دبي معرض إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بمجيء 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن عام 1851 في كريستال بالاس، وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم شهادة تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كذلك سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام قواعد التباعد الاجتماعي.

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وستحتفل الإمارات، فيما المعرض لا يزال قائما، بالعيد الخمسين لتأسيسها.

ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”. ويركز على 3 محاور أساسية هي “الاستدامة والتنقل والفرص”، من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار.

ومن المعروضات في “إكسبو دبي” روبوت صيني على شكل باندا، وتابوت أثري فرعوني في الجناح المصري، وكبسولة لرحلة نحو المستقبل.

وسيتم أيضا تنظيم “أسابيع الموضوعات” التي ستركز على أمور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.

وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض، بمساحة 4636 مترا مربعا.