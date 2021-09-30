مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ “ميزانية مؤقتة” لتجنب شلل حكومي في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، ميزانية مؤقتة، يُفترض أن يؤيدها مجلس النواب، ويصادق عليها الرئيس، جو بايدن، قبل منتصف الليل، لتجنب شلل الإدارات الحكومية الفدرالية.

وقد حصلت الوثيقة التي تنص على تمديد الميزانية حتى الثالث من ديسمبر، على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين معاً.

ورحب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بوحدة الصف هذه التي نادرا ما تحدث، بحسب قوله.

وكان موقع الإذاعة الأميركية العامة “أن بي آر” قال في وقت سابق قبيل بدء التصويت إن الكونغرس في طريقه لتجنب إغلاق الحكومة بعد تصويت مجلس الشيوخ 65 مقابل 35 للموافقة على مشروع قانون تمويل قصير الأجل.

وسيحافظ التشريع على تمويل الحكومة حتى 3 ديسمبر.

ويشمل القانون أيضًا 28.6 مليار دولار للمجتمعات التي تضررت من الكوارث الطبيعية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية و 6.3 مليار دولار للمساعدة في دعم إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون في وقت متأخر من يوم الخميس وإرساله إلى الرئيس قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت إنها تتوقع دعمًا قويًا من كلا الحزبين.

ولكن لا يُتوقع أن تمتد أي مشاعر طيبة من هذا التصويت لتشمل تشريعات ملحة أخرى، مثل معالجة سقف الديون، يؤكد تقرير لإذاعة “أن بي آر”.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، قال إن الجمهوريين لن يساعدوا الديمقراطيين في تمرير أي تشريع لزيادة سقف الاقتراض الفيدرالي.

وتقدر وزارة الخزانة أن الحكومة الفيدرالية معرضة لخطر التخلف عن السداد إذا لم يتصرف الكونغرس في الأسابيع القليلة المقبلة.