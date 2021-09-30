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الجيش الباكستاني يقتل قيادي بارز في طالبان

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الدمام - شريف احمد - لقي قيادي بارز من حركة طالبان باكستان مصرعه، خلال عملية نفذها الجيش الباكستاني اليوم في مقاطعة وزيرستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني، أن العملية نُفذت بناء على معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة عسكرية موقعاً في مدينة "تانك" بوزيرستان، وتمكنت من القضاء على "خوازا دين إلياس شير خان"، وهو من القادة الميدانيين في حركة طالبان باكستان.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن ضابطاً برتبة نقيب لقي مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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