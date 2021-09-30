شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات ودراسات لقضايا إقليمية ودولية فى عدد مميز لـ"السياسة الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش العدد الجديد من دورية السياسة الدولية برئاسة الكاتب الصحفى أحمد ناجي قمحة العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم القارئ المصرى والعربى، برؤية عدد من الخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة.

ويقدم في الافتتاحية للمجلة الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة مقالا بعنوان: "مصر والتوازن الاستراتيجي في الإقليم.. "قمة بغداد" نموذجا "، كما يشمل العدد الكثير من الدراسات السياسية المختلفة ومنها الاعتراف بحركة طالبان من منظور حسابات المصالح والقانون الدولي، ومصر وإثيوبيا.. مقومات القوة الشاملة ودوائر التأثير، ودراسة أخرى بعنوان :" آليات مكافحة التطرف.. دراسة تطبيقية علي بعض الدول العربية والأجنبية ".

كما يأتي ملف العدد، بعنوان: "مصر وحركة عدم الانحياز"، والذى يشمل لعدد من الكتابات المختلفة ، ومنها نحو إحياء جديد لحركة عدم الانحياز للدكتور أبوبكر الدسوقي، ومستقبل سياسة عدم الانحياز في عالم جديد للدكتور عليّ الدين هلال، ومصر وحركة عدم الانحياز.. مسارات مستقبلية مقترحة للدكتور طارق فهمي، وتجربة رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز (2009- 2012) للسفير ماجد عبدالفتاح.

وشمل العدد الكثير من المقالات المختلفة للعديد من المتخصصين والباحثين في الكثير من المجالات المختلفة التي تناقش كثير من القضايا العربية والدولية .