نهيان بن مبارك يؤكد أن الإمارات تؤكد التزامها من إكسبو 2020 بجعل العالم أفضل

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الإمارات تؤكد من إكسبو 2020 دبي، بجعل العالم أفضل.



وقال خلال كلمته في افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي"إننا نشهد اليوم فصلاً جديدًا من قصة بدأت منذ حوالي خمسين عامًا أبطالها قادة وأبناء هذا الوطن".

وأضاف "عملنا جاهدين لصنع حياة أفضل من خلال بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار، وبتواصل العقول نستطيع تحقيق الإنجازات".

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إكسبو بجعل العالم أفضل من خلال التعاون.

وأشار إلى أنه في عام 1970 في مدينة أوساكا اليابانية كانت المرة الأولى التي قدم فيها شعب الإمارات نفسه وحضاراته في جناح إكسبو.

وتابع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: نرحب بالمشاركين في معرض إكسبو كفرصة للتعاون والعمل بين سكان العالم.

ويضم إكسبو 2020 دبي 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.

وتستضيف دبي المعرض العالمي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ولمدة ستة أشهر.

واستقبلت دبي منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في يوليو/تموز 2020 ولغاية ديسمبر/كانون الأول أكثر من 1.7 مليون زائر دولي.

وشكلت الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس " كوفيد 19 " أحد أهم الملفات التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة آمنة للسفر على الرغم من استمرار الجائحة عالميا.

وتتصدر الإمارات دول العالم في معدلات توزيع اللقاحات إذ وصلت نسبة السكان المتلقين لجرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 حتى 13 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 90.5% فيما بلغت نسبة السكان الملقحين بالكامل 79.3%.

كما بلغ إجمالي الفحوصات الخاصة بكشف الإصابة بالفيروس إلى 78.651.247 مليون فحص، إضافة إلى قائمة طويلة من الإجراءات والخطوات الرائدة التي اتخذتها الإمارات في إطار تعزيز بروتوكولات العودة الآمنة بعد "كوفيد- 19" والتي عززت موقعها كأكثر الوجهات طلبا من قبل السياح من مختلف دول العالم.