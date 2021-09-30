شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يطلق النار على زميله ويسلم نفسه للشرطة بولاية تينيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الأمريكية إن صبيا يرقد في حالة حرجة بعد أن أطلق صبي آخر النار عليه في مدرسة ابتدائية في ممفيس بولاية تينيسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي المتهم بإطلاق النار سلم نفسه لاحقا إلى الشرطة.

وقالت إدارة شرطة ممفيس في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى وتم إخلاء المدرسة.

كانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن "حدث مشتبه به". وأفادت تقارير لوسائل إعلام محلية أن الصبي فر من مكان الحادث لكنه سلم نفسه لاحقا إلى الشرطة حيث تم التحفظ عليه.