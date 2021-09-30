شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, حفل افتتاح معرض (إكسبو 2020 دبي) الذي يعد حدثاً عالمياً تستضيفه المنطقة للمرة الأولى بمشاركة 192 دولة من بينها المملكة.

ويجسد الجناح السعودي المشارك في المعرض، نهضة المملكة من خلال برنامج متنوع وشامل يتضمن فعاليات يومية صُممت وفق أحدث التقنيات؛ لتقدم للزائرين تجربة إبداعية متكاملة تتوائم مع رؤية 2030.

ويسلط المعرض الضوء على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" على ثلاثة محاور أساسية هي الاستدامة والتنقل والفرص من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي، هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه، و إيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.