إجراء جديد من يوتيوب تجاه المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا

أعلن موقع “يوتيوب” أنه سيزيل المحتوى الذي يروج أن اللقاحات المعتمدة خطيرة وتسبب آثارا صحية شديدة، في توسيع لجهوده ضد المعلومات المضللة بخصوص اللقاحات.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن من بين المحتوى الذي ستتم إزالته، مقاطع فيديو تربط بين اللقاحات وبين التوحد والسرطان والعقم.

وأعلن الموقع أنه أزال أكثر من 130 ألف مقطع، منذ العام الماضي، لانتهاك سياسة المنصة حول اللقاحات.

وقال موقع يوتيوب: “لقد رأينا باطراد ادعاءات كاذبة حول لقاحات فيروس كورونا تمتد إلى معلومات خاطئة حول اللقاحات بشكل عام. نحن الآن في مرحلة أصبح فيها توسيع نطاق العمل الذي بدأناه مع كوفيد-19 أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الموقع أن يوتيوب حجب بشكل دائم عدة قنوات مرتبطة بنشر معلومات مضللة عن اللقاحات.

وقال موقع يوتيوب إنه سيواصل السماح بمقاطع فيديو حول سياسات اللقاحات، والتجارب الجديدة على اللقاحات، والنجاحات أو الإخفاقات التاريخية في اللقاحات، فضلا عن الشهادات الشخصية المتعلقة باللقاحات. وتعكس هذه السياسة ما تعتبره الشركة أهمية للمناقشة والنقاش العامين.

وفي هذا الأسبوع أيضا، أوقف الموقع امتيازات النشر الخاصة بشركة RT DE، وهي خدمة باللغة الألمانية لشركة RT الإعلامية الروسية المملوكة للدولة، بسبب معلومات خاطئة عن كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية على تويتر إن هذا الإجراء يمثل “رقابة صارخة وقمعا لحرية التعبير” وأن روسيا تبحث اتخاذ تدابير انتقامية.

وتأتي إجراءات يوتيوب في وقت تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي اتهامات بالتساهل مع مروجي المعلومات المضللة حول فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدّي إلى “قتل الناس”، بينما رفض فيسبوك انتقادات الرئيس الأميركي.

وفي وقت تؤدّي متحوّرة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدّد البيت الأبيض، القلِق من تعثّر حملة التطعيم، لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إيّاها بأن تبذل جهداً إضافيّاً لمكافحة المعلومات المضلّلة.