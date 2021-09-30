نيجيريا.. 13 قتيلا في هجوم على قرية وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 13 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قرية في وسط نيجيريا مساء الثلاثاء، بحسب السلطات المحلية.



ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف متبادلة بين رعاة ومزارعين حول المراعي والمياه، وهجمات لعصابات إجرامية تقتحم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف في مقابل فدية.

واستهدفت هذه العصابات هذا العام المدارس والجامعات وخطفت أكثر من 1400 طالب، بحسب منظمة اليونيسف.

وقال محمد إدريس، المسؤول الإعلامي بولاية النيجر، "مساء الثلاثاء، حاصر قطاع طرق، قدموا من كادونا أو ولايات أخرى مجاورة، قرية كاتشوي في ناحية مونيا وشنوا هجوما".

تقع هذه الولاية وهي تحمل نفس اسم الدولة الساحلية، في وسط نيجيريا.

واعلن "أحصينا 13 جثة" مرجحاً ارتفاع عدد القتلى، مضيفا "القرويين اختبأوا ونُقل بعضهم إلى المستشفى".

وتتمركز العصابات في مخيمات في غابة روغو المترامية الأطراف والواقعة بين ولايات كاتسينا وكادونا وزمفارا والنيجر.

وأطلق الجيش حملة لمكافحة قطاع الطرق في مطلع سبتمبر/ أيلول في ولاية زمفارا، وفرضت ولايات شمالية أخرى قيودا على التنقل بالإضافة إلى قطع الاتصالات في محاولة للسيطرة على المسلحين.

وانضمت ولاية كادونا الخميس إلى الولايات التي قطعت شبكة الاتصالات عن جزء من أراضيها.

لكن هذه القيود أدت إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية لسكان هذه المناطق، التي تعاني من الفقر المدقع.