أمريكا تفكك شبكة حزب الله المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في توجه لتفكيك شبكة حزب الله المالية، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات صارمة على عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحزب الإرهابي، من خلال معاملات مشبوهة في الفترة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، إن واشنطن فرضت عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني، وإن الولايات المتحدة وخلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية بمشاركة حكومة قطر، حددتا في إجراءات منسقة، شبكة مالية رئيسة لحزب الله.

وأكد أندريا جاكي مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: «يسعى حزب الله إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي».

وأضاف «تؤكد الطبيعة العابرة للحدود لشبكة حزب الله المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل حكومة قطر، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، ومنظمة إرهابية عالمية خاصة في 31 أكتوبر 2001، فيما صنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية في 2 مارس 2016.

ونشرت الوزارة أسماء من شملتهم العقوبات وهم علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد) ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGTs) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة، لقيامهم بمساعدة حزب الله ماديا أو رعايته ماليا أو تقنيا أو سلعيا أو بخدمات أخرى.

كما تم تصنيف كل من عبدالرحمن عبدالنبي شمس (شمس) ويحيى محمد العبدالمحسن (عبدالمحسن) ومجدي فائز الأستاذ (الأستاذ) وسليمان البناي ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 بصيغته المعدلة لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي البناي أو دعمه.