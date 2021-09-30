بعد توقف 7 سنوات .. مطار القاهرة الدولي يستقبل أولى رحلات الطيران الليبى

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل أولى رحلات الطيران الليبى، القادمة من العاصمة الليبية طرابلس، بعد بدء التشغيل المنتظم لها بعد غياب دام لنحو 7 سنوات منذ عام 2014، نظراً للحالة الأمنية التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الماضية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن أولى رحلات الطيران الليبي وصلت على متن طائرة الخطوط الأفريقية القادمة من طرابلس على طراز A330 رحلة رقم 430 على أن تغادر الرحلة مجددا إلى ليبيا مساء اليوم واستعدت السلطات المسؤولة بمبنى الركاب رقم 1 بالمطار لاستقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتعارف عليه للاحتفال باستقبال أول رحلة أو إعادة استئناف تشغيل بعد غياب سنوات.

سوف تسير رحلات جوية من 3 مطارات ليبية هما (بنينا بنغازي و مطار معيتيقة و مطار مصراتة )، بمعدل إجمالي نحو 8 رحلات أسبوعيا.

وأكدت الخطوط الجوية الأفريقية المشغلة للرحلات الليبية أن جدول التشغيل يتضمن 9 رحلات أسبوعيا من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها الحكومة المصرية بخصوص حظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وبحسب بيان الخطوط الجوية الأفريقية التى تنقل الرحلات الليبية من عدة مطارات ليبية والمقرر أن تبدأ تشغيله، اليوم الخميس إلى مطار القاهرة الدولي، الذي جاء على النحو التالي:

من مطار بنينا بنغازي

– الاحد :الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة اقلاع 07:30 وصول 09:45

الرحلة رقم 8U439 القاهرة /بنغازي اقلاع 10:45 وصول 13:00

– الثلاثاء:الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة اقلاع 07:30 وصول 09:45

الرحلة رقم 8U439 القاهرة /بنغازي اقلاع 10:45 وصول 13:00

– الخميس :الرحلة رقم 8U438 بنغازي / القاهرة اقلاع 16:00 وصول 18:15

الرحلة رقم 8U439 القاهرة /بنغازي اقلاع 20:15 وصول 22:30

من مطار معيتيقة

– الاثنين :الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة اقلاع 11:00 وصول 13:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة اقلاع 14:45 وصول 17:40

– الاربعاء :الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة اقلاع 11:00 وصول 13:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة اقلاع 14:45 وصول 17:40

– الخميس :الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة اقلاع 08:00 وصول 12:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة اقلاع 11:45 وصول 14:45

– الجمعة :الرحلة رقم 8U430 معيتيقة / القاهرة إقلاع 10:00 وصول 12:45

الرحلة رقم 8U431 القاهرة /معيتيقة اقلاع 13:45 وصول 16:45

من مطار مصراتة

– الاربعاء :الرحلة رقم 8U470 مصراتة / القاهرة اقلاع 09:45 وصول 12:10

الرحلة رقم 8U471 القاهرة /مصراتة اقلاع 13:10 وصول 16:00

– السبت :الرحلة رقم 8U470 مصراتة / القاهرة اقلاع 16:30 وصول 18:45

الرحلة رقم 8U471 القاهرة /مصراتة اقلاع 19:45 وصول 22:30

هذا وقد أوقفت سلطة الطيران المدني المصري، الطيران المباشر بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، في أواخر عام 2014م، على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية على مدار السنوات الماضية، ولكن استأنفت الرحلات المباشرة من ليبيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بعد فترة تعليق لتبقى الرحلات بين عاصمتي البلدين معلقة حتى اللحظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الطيار محمد منار عنيه وزير الطيران المدني، بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس، في أبريل الماضي، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور كبار المسئولين في البلدين، على هامش زيارة أجراها وفد الحكومة المصرية إلى ليبيا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودعم مسار حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الإصلاح والاستقرار والتقدم للشعب الليبي.