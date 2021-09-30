بعد تحقيقات النيابة.. مفاجأة جديدة في واقعة "الطفل محمود" ضحية حمام السباحة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كشف فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، مفاجأة جديدة في واقعة مصرع الطفل محمود حسام غرقًا في حمام سباحة تعليمي.

وقال إن المديرية لم تمنح أي تصريح أو ترخيص بفتح مدرسة أو أكاديمية لتعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه لا يجوز لأي جهة ممارسة تعليم وتدريب السباحة من دون موافقة وتصريح الشباب والرياضة ولكن الملاهي الترفيهية ليس للمديرية ولاية عليها ولا تأخذ موافقات من مديرية الشباب والرياضة ..

يأتى ذلك على خلفية استكمال تحقيقات النيابة فى واقعة وفاة الطفل محمود حسام 8 سنوات، غرقا فى أحد حمامات تعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة، وكشفت النيابة العامة مفاجأة بأن مدرب السباحة المسئول عن الأطفال لا يزال طالبا يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.

واستمعت النيابة العامة بأسوان، إلى أقوال حسام محمود والد الطفل محمود، الذى لقى مصرعه غرقا فى مدرسة تعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة، والتى اعتبرها الأب واقعة إهمال فى حق نجله وتقصير تجاه أرواح الأطفال الأبرياء.

وقال والد الطفل، خلال تحقيقات الواقعة التي قيدت بمحضر رقم 75 لسنة 2021 إدارى قسم أسوان الجديدة، إن المكان بالرغم من كونه سياحىًا وبه حمامات سباحة للتعليم والتدريب وألعاب مائية خطرة، إلا أنها خالية من أى إجراءات وقائية أو طبية، معلقا: "فى أقسى اللحظات التي تعرض فيها ابنى للموت أمام عيني لم أجد مسعفين أو أى أدوات إسعاف متوفرة لإنقاذ ابنى من الموت الذى توفى قبل حتى وصول سيارة الإسعاف".

وأشار الأب المكلوم، إلى أن موقع الملاهى المائية يقع بمدينة نائية ولا يوجد بها مستشفى تعمل فعليا حتى الآن أو خدمة طوارىء، حيث تبعد عن أقرب مستشفى ما يزيد عن 20 كيلو مترا، ما يستوجب أخذ الاحتياطات القصوى من الإسعافات الطبية التي لم تكن موجودة بالأساس وقت وقوع المصيبة - على حد قوله - مؤكدا أن ابنه لم يكن متواجد بالمكان من أجل الترفيه بمفرده ولكن كان ضمن مدرسة تعليم السباحة التابعة لإدارة الملاهى المائية مما يجعلهم مسئولين مسئولية تامة وكاملة عن سلامته وحمايته وهو مالم يتحقق "على حد وصفه".

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