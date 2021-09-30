"اختطفوه أمام شقيقه".. ضبط المتهمين بقتل "مزارع توشكى" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ألقت قوات "مباحث أسوان" القبض على المتهمين بالاعتداء على مزارعين في منطقة توشكى، وخطف أحدهما وقتله وإلقاء جثته بمنطقة صحراوية.

كان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو سمبل، بورود بلاغ من مُستأجر قطعة أرض زراعية بدائرة المركز بحدوث مشاجرة بينه وأحد الأشخاص وآخرين حال تواجده بأرضه المستأجرة، وقيامهم بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات بالرأس واصطحاب "شقيقه" بسيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) ولاذوا بالهرب لوجود خلافات سابقة بينهم، وفي وقت لاحق عُثر على جثة شقيقه المختطف وبها "كدمات وسحجات متفرقة" بأحد المدقات الصحراوية.

جرى تشكيل فريق بحث من الأمن العام والبحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هيثم كيلانى، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وجرى تحديد مكانهم.

عقب تقنين الإجراءات،تمكنت قوة من مباحث أسوان من ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب بسبب خلافات مالية، وجرى تحرير المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة.