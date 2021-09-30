صور.. إعلان أسماء الفائزين في مهرجان الخيول العربية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر.

وقال المحافظ، إن المهرجان تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل بذلك محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية.

كان محافظ الشرقية أناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام لتسليم الجوائز (مجسم حصان جامح)، للفائزين في مسابقة جمال الخيول، والتي بدأت اليوم بمشاركة ٧٦ حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية.

أعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية على النحو التالي:

المجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنة.. فازت المهرة لبنان رباب بالمركز الأول، وجاءت المهرة ضحى رباب بالمركز الثاني، وفازت المهرة مارينا الهلالي بالمركز الثالث، وفازت سلمى البا بالمركز الرابع، كما جاءت المهرة سجده درة في المركز الخامس.

أما الفائزين في المجموعة الأولى (ب)، فجاءت المهرة إخلاص الإخلاص في المركز الأول، والمهرة سلمي خيرت في المركز الثاني، وفازت المهرة أميرة لارا بالمركز الثالث، وفازت المهرة همس مقلد بالمركز الرابع، وفازت المهرة غادة مهر بالمركز الخامس.

وفي المجموعة الثانية (أ)، فازت مهرات في عمر سنتين، وهي المهرة منيره رباب بالمركز الأول، والمهرة عبير رباب بالمركز الثاني، والمهرة روان رباب بالمركز الثالث، والمهرة رندا آل لاشين بالمركز الرابع، وجاءت المهرة ثنيه البستاني في المركز الخامس.

المجموعة الثانية (ب) فازت المهرة رجاء رباب بالمركز الأول والمهرة رغد بسيوني بالمركز الثاني والمهرة دينا ابو عطوان بالمركز الثالث والمهرة شمس اليسر بالمركز الرابع وجاءت المهرة جوهرة خيرت في المركز الخامس.

والمجموعة الثالثة عمر ٣ سنوات فازت المهرة نور الصافنات بالمركز الأول، والمهرة تمارا الجمال بالمركز الثاني، والمهرة فرحة مهر لايف بالمركز الثالث، والمهرة هايا بسيوني بالمركز الرابع وجاءت المهرة تاليا الصافنات بالمركز الخامس.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتح فعاليات المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة السنوي، والذي يشهد فعالياته اليوم الخميس وغدا الجمعة، بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، في حضور العديد من ممثلي الدول العربية والأجنبية.