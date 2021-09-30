القضاء الجزائري: حبس 4 متهمين ينتمون لجماعة إرهابية

ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية عن مصادر مطلعة قولها: «أمر قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، بحبس 4 متهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية مسلحة، تنشط بداخل دوت الخليج، والمتهمون ثلاثة منهم من ولاية باتنة، وواحد من ولاية الطارف».
وتابع المصدر: «نسب المحققون للمتهمين، تهما تتعلق بجنايات محاولة السفر إلى دولة أجنبية، ومحاولة التجنيد في إطار نشاط جماعة إرهابية. وجناية الانخراط والانتماء لجماعة إرهابية تنشط بداخل وخارج دوت الخليج، وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة حية من دون رخصة من السلطات المخولة».
وأضاف المصدر أن: «عملية تقديم المتهمين الموقوفين، أمام الجهات القضائية، جاءت عقب إيقافهم في عملية نوعية، من قبل مصالح أمن العاصمة، بعد ورود معلومات بخصوص جماعة إرهابية مسلحة، بصدد تنفيذ مخطط إجرامي يستهدف مقرات أمنية حساسة بالعاصمة».
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