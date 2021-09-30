فرنسا تعيد النظر في علاقاتها مع بريطانيا وأستراليا

كما دعا لودريان إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي سيعود إلى كانبيرا «عاصمة أستراليا»، لكن المشاورات معه مستمرة. وتشهد العلاقات بين فرنسا من جهة، وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى، توترا منذ أسابيع، بعد توقيع الشراكة الدفاعية والأمنية «AUKUS»، بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وبموجبها انسحبت الأخيرة من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو، من الشركة الفرنسية للصناعات البحرية «Naval groupe».
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