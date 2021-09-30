منها 3 عربية.. إليكم ترتيب أفضل شركات الطيران في العالم لـ2021​

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - حصدت الخطوط الجوية جائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السادسة، في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للخطوط الجوية العالمية 2021.

وقالت الخطوط القطرية، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “يسرنا أن نعلن الفوز مجدداً بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السادسة”.

وتمّ التصويت على جوائز Skytrax World Airline من قبل المسافرين، عبر استطلاع للرأي، امتدّ من أيلول 2019 إلى تموز 2021، وتتضمّن سؤالاً للمسافرين عن أداء، وخدمة، وجودة أكثر من 350 شركة طيران عالميّة.

وهذه هي المرة السادسة التي تفوز فيها الخطوط الجوية القطرية بالجائزة الأولى لـ”سكاي تراكس”. كذلك، حازت هذا العام جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل صالة طيران على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمة تقديم طعام على متن درجة رجال الأعمال.

وجاءت شركة الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثانية في قائمة Skytrax، بينما احتلت ANA All Nippon Airways المرتبة الثالثة.

واحتلّت الخطوط الجوية الإماراتية، والخطوط الجوية اليابانية المراكز الخمسة الأولى في سكاي تراكس، فيما احتلّت الخطوط الجويّة السنغافوريّة المركز الثاني كأفضل شركة طيران في آسيا، بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل فريق مقصورة، وأفضل درجة أولى في العالم، وأفضل مقعد للدرجة الأولى في العالم، وأفضل خدمة تقديم طعام على متن الدرجة السياحية.

واختيرت ANA Al Nippon Airways كأنظف “كابينة” طيران في العالم، وأفضل خدمات المطارات في العالم، وأفضل فريق طيران في آسيا، وأفضل صالة من الدرجة الأولى في آسيا.

وبحسب سكاي تراكس، فإنّه بالرغم من أن مجموعة من شركات الطيران لا تزال تهيمن على بعض المراكز العليا، فقد شهدت نتائج هذا العام صعودًا وهبوطًا مقارنة بنتائج العام 2019، حين كانت الخطوط الجويّة اليابانيّة غائبة عن قائمة أفضل 10 شركات في سكاي تراكس للعام 2019، لكنّها جاءت هذا العام في المرتبة الخامسة. وفي الوقت نفسه، احتلّت لوفتهانزا والخطوط الجوية التايلاندية المركزين التاسع والعاشر في العام 2019، لكنهما تراجعتا هذا العام إلى المركز 13 و 23.

أفضل شركات الطيران للعام 2021

1. الخطوط الجوية القطرية

2. الخطوط الجوية السنغافورية

3. خطوط آنا أول نيبون الجوية

4. طيران الإمارات

5. الخطوط الجوية اليابانية

6. كاثي باسيفيك

7. إيفا إير

8. خطوط كانتاس الجوية

9. خطوط هاينان الجوية

10. الخطوط الجوية الفرنسية

أنظف كبائن طيران في العالم 2021

1. خطوط آنا أول نيبون الجوية

2. الخطوط الجوية السنغافورية

3. الخطوط الجوية اليابانية

4. الخطوط الجوية القطرية

5. إيفا الجوية

6. خطوط كاثي باسيفيك الجوية

7. خطوط آسيانا الجوية

8. الخطوط الجوية الكورية

9. خطوط هاينان الجوية

10. الخطوط الجوية السويسرية الدولية

أفضل خطوط طيران بحسب المنطقة للعام 2021

شمال أوروبا – فينير

أوروبا الغربية – الخطوط الجوية الفرنسية

أوروبا الشرقية – الخطوط الجوية الروسية أيروفلوت

إفريقيا – الخطوط الجوية الإثيوبية

أستراليا/ المحيط الهادئ – خطوط كانتاس الجوية

آسيا الوسطى/ الهند – طيران أستانا

الصين – خطوط هاينان الجوية

أميركا الوسطى/ الكاريبي – خطوط كوبا الجوية

أميركا الجنوبية – أميركا اللاتينية

أميركا الشمالية – خطوط دلتا الجوية

آسيا – الخطوط الجوية السنغافورية

الشرق الأوسط – الخطوط الجوية القطرية

أوروبا – الخطوط الجوية الفرنسية

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم لعام 2021

1. طيران آسيا

2. خطوط ساوث ويست الجوية

3. سكوت

4. شركة طيران فويلينج

5. أنديغو

6. إيزي جيت

7. خطوط جيت ستار الجوية

8. رايان إير

9. جيت ستار آسيا

10. طيران ناس

أكثر شركات الطيران تقدماً في العالم للعام 2021

الخطوط الجوية العربية السعودية

طيران رواند

جيت سمارت

فيستارا

خطوط فويلينج الجوية

سكوت

خطوط شيامن الجوية

طيران ناس

الخطوط الجوية الفرنسية

الخطوط الجوية التركية

أفضل فريق مقصورة في العالم 2021

1. الخطوط الجوية السنغافورية

2. خطوط آنا أول نيبون الجوية

3. الخطوط الجوية التايلاندية

4. جارودا إندونيسيا

5. الخطوط الجوية اليابانية

6. خطوط هاينان الجوية

7. إيفا إير

8. خطوط آسيانا الجوية

9. خطوط كاثي باسيفيك الجوية

10. الخطوط الجوية القطرية

أفضل مقاعد طيران لعام 2021

الدرجة الاقتصادية – الخطوط الجوية اليابانية

الدرجة الاقتصادية الممتازة – خطوط دلتا الجوية

درجة رجال الأعمال – الخطوط الجوية القطرية

الدرجة الأولى – الخطوط الجوية السنغافورية