إثيوبيا تطرد سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 07:25 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزارة الشؤون الخارجية ان إثيوبيا طردت سبعة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة وذلك “لتدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وأضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين السبعة، وبينهم أفراد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي سياق متصل أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن عن رفض أديس أبابا التام لأي محاولات للتدخل في الشئون الداخلية الإثيوبية.

وصرح مكونن، في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إثيوبيا تتعرض لـ”ضغوطات غير ضرورية” ترمي إلى اختبار مدى متانة سيادتها، مشددا على أن أديس أبابا رغم ذلك تواصل تعزيز سيادتها واستقلاليتها السياسية ووحدة أراضيها.

ورجح الوزير أن الانتقادات الدولية بحق حكومة إثيوبيا على خلفية النزاع في إقليم تيجراي تأتي رضوخا لـ”حملة دعائية منحرفة” أطلقتها “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة، وحذر، بعد أيام من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على حكومة أديس أبابا، من أن “الملاحقات والإجراءات العقابية لن تساعد في تحسين الوضع أو العلاقات”.