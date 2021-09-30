عاجل. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي (صور)

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

يشهد الآن كلا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي.



ويضم إكسبو 2020 دبي 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.

وتستضيف دبي المعرض العالمي اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى 30 مارس/آذار 2022.

واستقبلت دبي منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في يوليو/تموز 2020 ولغاية ديسمبر/كانون الأول أكثر من 1.7 مليون زائر دولي.

ويقدم حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي عروضًا تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

ويزيّن حديقة ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي 30 ألف مصباح وصولا إلى قبة الوصل العملاقة، التي تضاء وحدها بثلاثة آلاف مصباح، أكثر من 50% منها تعمل بتقنية إل.إي.دي. وستكون مصابيح الحديقة مستقلة عن بعضها البعض بحيث يمكن التحكم في كل منها على حدة.

وتحت قبة الوصل، درة تاج موقع إكسبو 2020 دبي، سيشاهد الحضور عروض الصوت والضوء المبهرة بالتعاون مع شركة كريستي العالمية الحائزة على العديد من الجوائز وشريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للأجهزة وشاشات العرض.

ويستعين منظمو الحدث الدولي فيها بأحدث ما توصلت إليه البشرية من تقنيات عروض الليزر المتطورة. وسيجمع الحفل مئات الفنانين على مدى 90 دقيقة من الإبهار والإمتاع.

تُقدّم هذه العروض باستخدام أكثر من 250 جهاز عرض توفر تجربة مبهرة على الوجهين الداخلي والخارجي للقبة الضخمة، التي تشكل شاشة عرض بنطاق 360 درجة.

وتتميز التقنية المستخدمة في هذه الأجهزة باستهلاك الطاقة المنخفض، فضلا عن أنها لا تفقد بريقها ولا جودتها بمرور الوقت. كل هذا سيسهم في تقديم عرض استثنائي ومبهر للجمهور.

وشكلت الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس " كوفيد 19 " أحد أهم الملفات التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة آمنة للسفر على الرغم من استمرار الجائحة عالميا.

وتتصدر الإمارات دول العالم في معدلات توزيع اللقاحات إذ وصلت نسبة السكان المتلقين لجرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 حتى 13 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 90.5% فيما بلغت نسبة السكان الملقحين بالكامل 79.3%.

كما بلغ إجمالي الفحوصات الخاصة بكشف الإصابة بالفيروس إلى 78.651.247 مليون فحص، إضافة إلى قائمة طويلة من الإجراءات والخطوات الرائدة التي اتخذتها الإمارات في إطار تعزيز بروتوكولات العودة الآمنة بعد "كوفيد- 19" والتي عززت موقعها كأكثر الوجهات طلبا من قبل السياح من مختلف دول العالم.