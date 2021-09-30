عاجل.. انطلاق حفل افتتاح "إكسبو دبي 2020" (بث مباشر)

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

افتتحت الإمارات، في إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط.



ويبدأ معرض إكسبو 2020 دبي استقبال الزوار غدا الجمعة.

ويتوقع القائمون على المعرض العالمي استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر.

وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل إكسبو 2020 دبي، في حضور أفراد من العائلة الحاكمة، إيذانا برحلة تمتد 182 يوما مليئة بالأحداث والقضايا التي تمثل أولوية على مستوى العالم.

وانطلق إكسبو باحتفال كبير، وشارك فيه أكثر من 190 دولة في العالم لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

واعتبارا من غدا الجمعة، سيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19؛ كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وتأمل إمارة دبي في إضافة إقامة المعرض إلى إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب لا سيما برج خليفة، أطول مبنى في العالم (828 مترا).