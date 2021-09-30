شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إكسبو دبي يسر الناظرين.. حفل أسطوري يمهد الطريق لمعرض استثنائي.. والمملكة حاضرة بقوة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

تتوجّه الأنظار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا مدينة دبي، التي تستضيف معرض إكسبو 2020، ذلك الحدث الفريد الذي كان يفترض تنظيمه العام الماضي، لكنّ جائحة كورونا تسبّبت في تأجيله.

معرض إكسبو الذي أُطلقت نسخته الأولى عام 1851، يُتوقع أن يكون استثنائيًّا هذا العام، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، في حدث يُعزّز اقتصاد دبي بمقدار 33 مليار دولار ويوفر نحو 300 ألف فرصة عمل.

يحمل إكسبو 2020 دبي شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، ويندرج تحته ثلاثة موضوعات فرعية تلعب عاملًا رئيسيًّا في التنمية العالمية، وهي الاستدامة والتنقل والفرص.

مستهدفات إكسبو

يستهدف “إكسبو” تعزيز الروابط بين ترسيخ الوعد بالتنقل المادي والافتراضي وضمان توافر فرص للأفراد والمجتمعات وضمان مستقبل الاستدامة للجميع، وقد تم استيحاء تصميم الشعار الجديد من مشغولات مصنع أثري للذهب اكتشف في العام 2002 في منطقة المرموم وأُطلق عليه اسم “ساروق الحديد.”

دولة الإمارات تعهدت بإطلاق أفضل نسخة على الإطلاق من سلسلة معارض إكسبو الدولي، والذي يقام مرة كل 5 سنوات، علمًا بأنّ حدث هذا العام تشارك فيه أكثر من 192 دولة حول العالم.

عمل فريد

تقول ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: “بمشاركة أكثر من 200 جهة بينها 192 بلدا سنحتفل معا بهذه المناسبة التاريخية وسنستعرض إنجازات 50 عاما مضت ونستشرف معا آفاق إنجازات الخمسين القادمة في جميع المجالات سواء العلمية أو الأدبية أو الاقتصادية والثقافية التي حققت فيها دولة الإمارات نجاحات كبرى جعلتها نموذجاً يحتذى به في بناء الإنسان وتنميته”.

وتضيف: “منذ وضع حجر الأساس لبناء موقع إكسبو 2020 في العام 2015 أكملت القوى العاملة في الموقع أكثر من 240 مليون ساعة عمل وحوّلت بذلك ما كان في السابق صحراء شاسعة إلى موقع إكسبو 2020 دبي على صورته المبهرة الحالية وهو مدينة مستقبلية عالمية المستوى ومحور رئيسي في خطة دبي الحضرية 2040”.

منشآت إكسبو

على الأرض، أكملت دولة الإمارات استعداداتها للمعرض الذي سيُقَص شريطة باحتفالية ضخمة، استعدادًا لجذب 25 مليون زائر، طيلة أيام انعقاد المعرض.

أنشأت دولة الإمارات موقع “إكسبو” من الصفر، وذلك على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة، بما يوازي نحو 600 ملعب لكرة القدم.

وأنهت الإمارات أعمال البناء الرئيسية لكافة منشآت إكسبو دبي منذ عدة أشهر، حتى تحول الموقع لما يشبه المدينة العصرية في صحراء جنوب دبي.

الجهات المعنية أنهت أعمال البناء الرئيسية في غالبية الأجنحة، وتم افتتاح الأنفاق، وتعبيد الشوارع، وتركيب نظام مكبّرات صوت شامل وأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات، فيما تزدهر أشجار الزيتون والمانجو المزروعة بين الأبنية.

ساحة الوصل هي المعلم الرئيسي في قلب المعرض، حيث تستضيف عددًا من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة الحدث وبعدها، ويميزها قبة فولاذية استدعت عملية بنائها أكثر من مليون ساعة منذ ديسمبر 2017.

تلعب الاستدامة دورًا كبيرًا في “إكسبو 2020″، فسيتضمن الحدث العديد من المباني التي تميزها سمات تحقق الاستدامة، وتقول تقديرات إنّ أكثر من 80% من منشآت المعرض ستظل قائمة حتى بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك حتى تكون جزءًا من المدينة المستقبلية “دستركت”.

مشروع “دستركت 2020” سيضم مساحات سكنية تمتد على 65 ألف متر مربع، إلى جانب 135 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وذلك ضمن موقع يحتضن طائفة متنوعة من أرقى مرافق الابتكار والمرافق التعليمية والثقافية والترفيهية.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة بكمية 422 ميجاوات، خلال معرض “إكسبو 2020 دبي”، من مصادر متجدّدة بنسبة 100%.

الهيئة أشارت أيضًا إلى أنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة بكمية 422 ميجاوات، خلال معرض “إكسبو” من مصادر متجدّدة بنسبة 100%، إضافة إلى بناء شبكات ذكية بمفهومها الواسع لتزويد المعرض بسلسلة كاملة من أنظمة التوليد والتحويل والتوزيع.

كما عملت الدولة إنشاء مولدات احتياطية، حتى تكون دبي مستعدة في حال حدوث انقطاع في الطاقة.

وقائيات إكسبو

وقائيًّا، سيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19، إلى جانب إلزامهم بارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

تشمل الإجراءات أيضًا، نشر الكاميرات الحرارية ومحطات التعقيم، مع إتاحة التطعيم المجاني لجميع المشاركين الدوليين، وعمليات التفتيش الافتراضية لسكن القوى العاملة وتقديم لقاح كوفيد لجميع الموظفين وأُسرهم.

افتتاح أسطوري

حفل الافتتاح الذي انطلق مساء اليوم، يمكن القول إنه يرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

حديقة ساحة الوصل الواقعة في قلب موقع الحدث الدولي تمّ تزيينها بـ30 ألف مصباح وصولًا إلى قبة الوصل العملاقة التي ستضاء وحدها بثلاثة آلاف مصباح، أكثر من 50 في المئة منها تعمل بتقنية “إل إي دي”، وستكون مصابيح الحديقة مستقلة عن بعضها البعض بحيث يمكن التحكم في كل منها على حدة.

تحت قبة الوصل، درة تاج موقع إكسبو 2020 دبي، سيشاهد الحضور عروض الصوت والضوء المبهرة بالتعاون مع شركة كريستي العالمية الحائزة على العديد من الجوائز وشريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للأجهزة وشاشات العرض.

كما يستعين منظمو الحدث الدولي فيها بأحدث ما توصلت إليه البشرية من تقنيات عروض الليزر المتطورة، وسيجمع الحفل مئات الفنانين على مدى 90 دقيقة من الإبهار والإمتاع.

تُقدّم هذه العروض باستخدام أكثر من 250 جهاز عرض توفر تجربة مبهرة على الوجهين الداخلي والخارجي للقبة الضخمة، التي تشكل شاشة عرض بنطاق 360 درجة، والتقنية المستخدمة في هذه الأجهزة تتميز باستهلاك الطاقة المنخفض، فضلًا عن أنها لا تفقد بريقها ولا جودتها بمرور الوقت.

حفل الافتتاح سيُبث لملايين المشاهدين في أنحاء العالم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إكسبو الافتراضي وتلفزيون إكسبو.

أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي، فإن المستهدف هو تقديم تجربة لا مثيل لها من خلل النسخة الحالية للمعرض، وقال إنّ الصور المذهلة على قبة الوصل العملاقة ستكون جزءًا مميزًا جدًا من هذه التجربة.

في الوقت نفسه، صرّح نك اللتس المدير الفني من شركة فايف كارنتس، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الحية، بأنّه تم الاستعداد لحفل الافتتاح، إلى جانب التحضير لـ182 يومًا كاملة من العروض الشيقة.

وتعمّق اللتس في حديثه أكثر عن قبة الوصل قائلًا عنها: “مكان مدهش يمنحنا بعض الفرص الرائعة لتجاوز التحديات.. أضفنا 760 مكبر صوت إلى ما هو موجود بالفعل بشكل دائم – حوالي 300 – ليصل العدد إلى أكثر من 1000 مكبر صوت، وهو ما يوفر تجربة مذهلة لجميع الحضور”.

في السياق نفسه، صرّح زوران فيسيليك الرئيس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “كريستي”: “نحن فخورون كوننا الشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ومتحمسون لنري العالم ما قدمناه في قبة الوصل القلب النابض للحدث العالمي، عندما تضاء القبة بأكثر من 250 جهاز عرض يعمل بتقنية الليزر النقي، ويحمل اسمD4K40-RGB كريستي”.

وأشار أيضًا إلى إضاءة تقدر بحوالي 11 مليون لومن، أي ما يعادل 7000 مصباح كهربائي، ونحن سعداء لتوفير تجارب بصرية استثنائية من شأنها أن تذهل وتلهم الضيوف من جميع دول العالم في هذا التجمع الثقافي العالمي”.

مشاركة المملكة

في فعاليات إكسبو، تشارك المملكة تحت شعار “رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك”، إذ يقدم لمحة عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يأخذ الزائر جولة من خلال استخدام التقنية الحديثة، للتعبير عن طموحات السعودية من خلال أربع ركائز رئيسة: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

وجناح المملكة ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 متراً مربعاً، وفق تصميم مبتكر ومستدام، حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.