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السفير آل جابر يبحث جهود دعم اليمن مع مبعوث السويد

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، بمبعوث السويد إلى اليمن السفير بيتر سمينبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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