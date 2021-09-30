شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يبحث جهود دعم اليمن مع مبعوث السويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، بمبعوث السويد إلى اليمن السفير بيتر سمينبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.