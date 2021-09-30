انت الان تتابع خبر المجمع الفقهي العراقي يوضح رؤيته بشأن الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بين المجمع الفقهي العراقي، اليوم الخميس، رؤيته للانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الاول المقبل.

