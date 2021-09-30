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انت الان تتابع خبر المجمع الفقهي العراقي يوضح رؤيته بشأن الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بين المجمع الفقهي العراقي، اليوم الخميس، رؤيته للانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الاول المقبل.
وقال المجمع في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "كان لزاما علينا في المجمع الفقهي العراقي ومن منطلق المسؤوليتين الشرعية والوطنية وبما تمليه صفته المرجعية ومكانته الدينية ان يبين رؤيته لابناء شعبنا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة في 10/ تشرين الاول /2021 وفق النقاط الاتية".
فيما يلي نص البيان:-