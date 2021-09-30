مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص بطاقة التلقيح الدولية

بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، الخميس، تأجيل تطبيق اعتماد بطاقة التلقيح الدولية الى تشرين الثاني المقبل.



وقال وزير التخطيط خالد بتال خلال مؤتمر صحافي على هامش جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن "المجلس قرر تأجيل تطبيق قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية لتشرين الثاني المقبل"، كاشفاً أن "نسبة الملقحين ضد كورونا وصلت إلى 20 بالمئة وحصلنا على أكثر من 11 مليون جرعة".

وأضاف أن "مجلس الوزراء أشاد ببيان المرجعية الرشيدة حول الانتخابات والحكومة المقبلة"، معتبراً أن "الحكومة أدت ما عليها بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد وفق المعايير الدولية".

وتابع بتال أن "مجلس الوزراء قرر تخصيص عدد من الأراضي المجاورة للصحن الكاظمي الشريف لتوسعته".