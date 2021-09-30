ولي عهد أبوظبي يستقبل قائد الجيش الباكستاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ـ في قصر الشاطئ ــ الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.



وبحثا خلال اللقاء - علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الجانبان تطورات عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.