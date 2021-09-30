منهم ممثلة اليونيسيف .. إثيوبيا تأمر 7 موظفين دوليين بالمغادرة خلال 72 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - أمرت وزارة الخارجية الإثيوبية 7 من العاملين لدى الوكالات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بمغادرة إثيوبيا في غضون 72 ساعة.

وبررت إثيوبيا القرار بـ"تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"، مشيرة الى أن من بين المطلوب مغادرتهم، آديل كودر، ممثلة اليونيسيف في إثيوبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، في بيان لها، أنها أصدرت خطابات اليوم في حق 7 من العاملين بالمنظمات الدولية، باعتبارهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأضاف البيان أنه وفقًا للخطابات الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين، يجب عليهم جميعًا مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون 72 ساعة القادمة.

والمطلوب منهم المغادرة هم آديل كودر، ممثلة اليونيسيف في إثيوبيا، وسوني أونيغبولا رئيسة فريق الرصد والإبلاغ والدعوة بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكويسيسانسكولتي مستشار السلام والتنمية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وسعيد محمود حرسي، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وجرانت لييتي، نائب منسق الشؤون الإنسانية بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوي، القائمة بأعمال نائب منسق الشؤون الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، ومارسي فيغودا، رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.