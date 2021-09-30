شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول أولى جلسات مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب غدا السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بدعوته للانعقاد، حيث يعقد المجلس جلساته على مدار ثلاث أيام السبت والأحد والإثنين.

وطبقا لجدول أعمال مجلس النواب، تبدأ الجلسة العامة يوم السبت بتلاوة قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانى، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الاول لمجلس النواب من الفصل التشريعى الثانى اعتبارا من يوم الأربعاء 18 من ذى الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021، كما سيتم تلاوة الاعتذارات المقدمة من بعض النواب عن حضور الجلسات، كما يتم تلاوة الرسائل التى وردت الى المجلس والتى قد تشمل قوانين محالة من الحكومة الى المجلس او قوانين مقدمة من النواب.



أما يوم الأحد فسيعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.