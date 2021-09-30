تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.



وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، وسيحدث المد الثاني عند 19:14، والجزر الثاني عند الساعة 04:30، وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 17:15، والمد الثاني عند 07:21، والجزر الأول عند الساعة 12:24، والجزر الثاني عند الساعة 00:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 80 25

دبي 40 28 80 25

الشارقة 39 28 80 20

عجمان 39 28 85 20

أم القيوين 39 27 85 20

رأس الخيمة 40 28 85 20

الفجيرة 36 29 80 30

العين 41 28 75 30

ليوا 41 26 75 20

الرويس 37 27 75 15

السلع 36 26 75 15

دلما 35 30 75 35

طنب الكبرى 36 30 75 35

طنب الصغرى 36 30 75 35

أبو موسى 36 30 75 35.