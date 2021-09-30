يائير لابيد يشيد بلقائه مع ملك البحرين ويصفه بـ"التاريخي"

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لقائه مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بـ"التاريخي".



وقال لابيد في تغريدة عبر تويتر عقب اللقاء: "أتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اللقاء التاريخي الحميم والمفعم بالأمل".

وأضاف أن "قيادة جلالته وإلهامه أفضيا إلى تعاون مشترك حقيقي، كما أن هذا اللقاء يرسم الطريق لمواصلة العلاقات".

وفي وقت سابق الخميس، وصل وصل لابيد إلى البحرين في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى المملكة.

ومن المقرر أن يفتتح، مساء اليوم، السفارة الاسرائيلية بالعاصمة البحرينية المنامة.