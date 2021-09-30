شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لقاح جديد لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الزراعة الأمريكية اليوم الخميس عن التوصل إلى لقاح محتمل لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية، وهو مرض أتى على قطعان الخنازير في الصين وتم رصده مؤخرا في جمهورية الدومينيكان وهايتي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن اللقاح الذي يصفه المسؤولون بأنه "واعد" يوفر الحصانة لثلث الخنازير خلال أسبوعين والحماية الكاملة في كل الحيوانات خلال أربعة أسابيع، وفق دراسة.

وسوف يواصل الباحثون الأمريكيون تحديد مدى سلامة وفعالية اللقاح في ظل ظروف انتاج تجارية