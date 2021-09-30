شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. مصرع 4 أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إندونيسيون اليوم الخميس إن انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة، قتلت أربعة أشخاص وجرحت خمسة آخرين في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن مياه الفيضانات غمرت أكثر من 300 منزل و80 هكتارا من الأراضى الزراعية حتى ارتفاع مترين في منطقة بادانج باريامان.

وأضافت أن العواصف أطاحت أيضا بما لا يقل عن 12 منزلا وألحقت أضرارا بالمتاجر في المنطقة.