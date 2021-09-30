غوتيريش يدعو لاتخاذ إجراءات موحدة لمنع تفاقم أزمة ميانمار

30 سبتمبر , 2021
افادت وكالة “اسوشيتد برس” بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه من الضروري أن تساعد الدول الإقليمية والأجنبية على إعادة ميانمار إلى مسار الإصلاح الديمقراطي.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن “فرصة منع الجيش من ترسيخ حكمه قد تضيق”، وقال إنه من الضروري أن تساعد الدول الإقليمية والأجنبية على إعادة ميانمار إلى مسار الإصلاح الديمقراطي.
ودعمت الأمم المتحدة خطة من خمس نقاط اعتمدتها رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء، والتي تضم ميانمار، وتدعو إلى وقف العنف والحوار البناء وتعيين مبعوث خاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا كوسيط، وتقديم مساعدات إنسانية.
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