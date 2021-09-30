العاهل البحريني يؤكد أن التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية إنجاز تاريخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية إنجاز تاريخي يحقق السلام الشامل في المنطقة.



وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، إن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين.

وشدد على أن "نهج البحرين يقوم على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي بين الشعوب".

ونوه العاهل البحريني إلى دور الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاقات السلام ومساعيها في دفع جهود إحلال السلام في المنطقة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي وصف لقاءه مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بـ"التاريخي".

وقال لابيد، في تغريدة عبر تويتر عقب اللقاء: "أتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اللقاء التاريخي الحميم والمفعم بالأمل".

وفي وقت سابق، وصل لابيد إلى البحرين في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى المملكة.

ومن المقرر أن يفتتح، مساء اليوم، السفارة الإسرائيلية بالعاصمة البحرينية المنامة.

ومؤخرا، قدم السفير البحريني في تل أبيب أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

كما زار وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق سلام.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل بالبيت الأبيض اتفاق سلام مع الإمارات، وإعلان تأييد سلام مع البحرين.

ومنذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي، مرّ قطار السلام بمحطات مهمة، وحقق إنجازات قياسية في فترة قصيرة.