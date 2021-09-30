طول فترة المعرض على مدار ستة أشهر .. السماح بإجراء مكالمات «واتس آب» في موقع «إكسبو 2020 دبي»

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت مصادر في قطاع الاتصالات بالإمارات، أنه تم السماح لزوار معرض "إكسبو 2020 دبي"، بإجراء الاتصالات الهاتفية الصوتية والمرئية عبر الفيديو من خلال التطبيقات المختلفة، وعلى رأسها تطبيق "واتس آب"، وذلك في مقر المعرض فقط.

وأوضحت، أن السماح بإجراء الاتصالات عبر تطبيقات التواصل الفوري، التي كانت محظورة سابقا، سيستمر طول فترة المعرض على مدار ستة أشهر.

وقام بعض زوار "إكسبو دبي" بتجربة الاتصال عبر "واتس آب" وغيره من التطبيقات، مؤكدين نجاح الاتصال وبجودة عالية.

ويعد السماح بالاتصال الصوتي والمرئي عبر التطبيقات المختلفة في موقع "إكسبو" تغييرا جذريا في السياسة المتبعة بهذا الشأن، حيث أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سابقا، بأن الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت غير مسموح به، ويجب أن يكون خاضعا للإطار التنظيمي النافذ في الدولة وبالتعاون بين مشغلي الاتصالات في الدولة وهما شركتي "اتصالات" و"دو".

كانت محظورة

وأوضحت أن السماح بإجراء الاتصالات عبر تطبيقات التواصل الفوري، التي كانت محظورة سابقا، سيستمر طول فترة المعرض على مدار ستة أشهر.

وقام بعض زوار "إكسبو دبي" بتجربة الاتصال عبر "واتس آب" وغيره من التطبيقات، مؤكدين نجاح الاتصال وبجودة عالية.

ويعد السماح بالاتصال الصوتي والمرئي عبر التطبيقات المختلفة في موقع "إكسبو" تغييرا جذريا في السياسة المتبعة بهذا الشأن، حيث أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سابقا، بأن الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت غير مسموح به، ويجب أن يكون خاضعا للإطار التنظيمي النافذ في الدولة وبالتعاون بين مشغلي الاتصالات في الدولة وهما شركتي "اتصالات" و"دو".

وكان المشغلان طرحا خلال الفترة الماضية بالفعل تطبيقات مدفوعة للاتصال عبر الإنترنت بأسعار مناسبة.