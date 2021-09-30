يحييه محمد عبده وأحلام والجاسمي .. تفاصيل حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»

الشارقة - اميمة ياسر - ينطلق في دبي خلال الساعات القليلة المقبلة حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي" من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم.

وسيضم الحفل نخبة فنية اختيرت بعناية لتجسد تنوع المواهب في المنطقة، سيذاع في أنحاء العالم؛ ويحييه فنان العرب محمد عبده وفنانة العرب الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد أهم نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة، التي سبق ورُشحت لنيل جائزة غرامي العالمية.

وسيبدأ الحفل بالنشيد الوطني بأداء الفنان راشد النعيمي، حيث ستدوي كلمات "عيشي بلادي" في جميع أرجاء ساحة الوصل

بينما يرفع أفراد من شرطة دبي علم دولة الامارات العربية المتحدة، ويتزامن مع رفع العلم إطلاق الألعاب النارية في ساحة الوصل.

وبعدها يقدم الفنان حسين الجسمي اغنية "حي بالشهامة" بالقرب من المقصورة الملكية والاغنية من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها يتقدم حملة الاعلام وهم يحملون علم الدولة وعلم المكتب الدولي للمعارض وعلم اكسبو دبي2020 ، حيث تنطلق بعدها سلسلة من الفعاليات والأحداث في جميع انحاء ساحة الوصل، كما سيكشف عن المزيد من أعلام المشاركين بطريقة تشبه تفتح الزهور وسط الصحراء ليستمر ظهور الأعلام ،وتنضم أنجيليك كيدجو الى فنان العرب محمد عبده للغناء باللغتين الانجلزية والفرنسية.

خاتم التواصل الذهبي

يبدأ المشهد بكثبان رملية متموجة في قلب الصحراء تمثل أرض ساروق الحديد، يكشف الايقاع الموسيقي وتأثير الإضاءة الخافتة على رجل اماراتي حكيم، يبدأ الرجل بالسير في مسار متعرج بالقرب من الكثبان الرملية ، يمثل الرجل الماضي وتاريخ هذه الأرض وقد انتظر هذه اللحظة لعصور طويلة.



يبدأ الرجل بالتحدث مع فتاة اماراتية تمثل أمل المستقبل وتجسد روح الوصل، بينما يواصل الرجال كلامه المقفي تري الفتاة الصغيرة ضوء خافت تبدأ بالسير في طريق منعرج اخر ويواصل الرجل الحكيم سرد افكاره ليلتقي بالفتاة الإماراتية الصغيرة اسفل الكثبان الرملية ويهديها خاتم الساروق ، يؤدي دور الرجل الحكيم الفنان الاماراتي حبيب غلوم.

تستمر الفتاة بعبء مهمتها بعد تمتعها بالقوة التى منحها لها الخاتم لتظهر هالة ضوئية خلابة بالواقع المعزز حول الفتاة الصغيرة وتتحرك في جميع انحاء المكان ومع انتقاله يربط الضوء بين قلوب البشرية وعقولها، وتتجلي ذلك عبر الموجات الملونة المستوحاة من أضواء الشمال التى تتجه بتشكيلات لولبية نحو أعلي القبة، يزداد سطوع الأضواء وتزداد ألوانها كلما زاد ارتفاعها، ويأسر الأثير السماوي لصعود الاضواء والتقائها في القمة.

انماط هندسية مذهلة

يتحول الضوء الى أنماط هندسية مذهلة مجسدا نسيجا يمثل الانسانية التى تنتشر في جميع انحاء العالم وتشكل الأضواء على الزجاج الملون لوحة خلابة حيث يخترق الضوء تشكيلات الزجاج لتكشف عن الروعة الكاملة لساحة الوصل وتقف الفتاة الاماراتية الصغيرة في وسط هذا المشهد ثم تشق طريقها نزولا عبر الكثبان الرملية لتختفي عن الانظار.